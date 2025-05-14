Einxhel dhe DJ Dagz bëhen prindër për herë të dytë

Einxhel Shkira dhe DJ Dagz janë bërë sërish prindër! Moderatorja e ndau lajmin surprizë në rrjete sociale, duke zbuluar se është bërë nënë më 10 prill – por ka vendosur ta mbajë momentin privat deri tani.
Çifti ka mirëpritur një djalë të dytë, ndërsa emri i tij mbetet ende mister. “Dhe një zemër më shumë. Faleminderit Zot,” shkruan Einxhel krahas një videoje emocionuese.
Kujtojmë që ata janë prindër edhe të vogëlushit Trev, lindur në dhjetor 2022. Historia e tyre nisi në Big Brother VIP Albania, ku gjithçka mori jetë para syve të publikut.
