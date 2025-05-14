BKH aksion edhe në Fier për krimet zgjedhore! Sekuestrohen telefona dhe pamje filmike

Pas Shkodrës, agjentët e Byrosë Kombëtare të Hhetimit dhe SPAK po zhvillojnë aksion edhe në Fier.
Mësohet se janë kryer kontrolle në disa subjekte, ku janë sekuestruar telefona dhe pamje filmike, bëjnë me dije burimet e gazetares së Top Channel, Anila Hoxha, në lidhje me krimet zgjedhore. Deri më tani, SPAK ka nisur hetimet për 39 çështje që lidhen me krimet zgjedhore, ndërsa në prokuroritë e vendit janë regjistruar 87 kallëzime.
Deri më tani janë arrestuar në flagrancë 7 persona për veprat penale në fushën e zgjedhjeve, 4 në Prokurorinë Tiranë, 1 në Prokurorinë e Elbasanit, 1 në Prokurorinë e Lezhës dhe 1 në Prokurorinë e Fierit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd