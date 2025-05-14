Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kush janë kandidatët që morën zero vota duke mos votuar as veten e tyre?
Transmetuar më 14-05-2025, 14:46

Në zgjedhjet e 11 majit, shqiptarët kishin mundësi që përveç partive të mund të votonin edhe për kandidatët që do të zgjidhesin deputetë në parlamentin e Shqipërisë.

Pas numërimit të votave rezulton se ndër të tjerë, ka edhe kandidatë të cilët nuk kanë marrë asnjë votë, duke nxjerrë në konkluzion që të mos kenë votuar as veten e tyre.

Disa prej emrave  janë:

