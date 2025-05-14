Tronditëse në Itali. Shqiptari tenton të mbysë gruan dhe e mbështjell me tapet pasi mendoi se e kishte vrarë. Si u zbulua 42-vjeçarja që ishte gjallë?

Ngjarje tronditëse në Itali. Shqiptari dhunon dhe tenton të mbysë gruan, pastaj, duke menduar se kishte vdekur, e mbështjell me qilim dhe e tërhoqi zvarrë në ballkonin e shtëpisë.
Ngjarja ndodhi në shtëpinë e çiftit në Megliadino San Fidenzio (Padova).
Kur mbërriti djali 22-vjeçar i çiftit, i ati i tha se gruaja kishte vdekur dhe se edhe donte të hidhej nga tarraca për t’i dhënë fund jetës së tij.
Ndërkohë, fqinjët kishin telefonuar ambulancën dhe policinë.
Por, gruaja kishte mbijetuar dhe u dërgua në spital në Schiavonia, ndërsa i shoqi, një 55-vjeçar shqiptar, u arrestua me akuzën e tentativës së vrasjes.
Dhuna e ushtruar për vite me radhë
Gruaja raportohet se ishte dhunuar dhe kërcënuar për vite me radhë nga bashkëshorti i saj.
Ditën e sulmit të fundit në shtëpinë e çiftit, pasi ambulanca kishte shkuar në banesë dhe kishte zbuluar se ajo ishte gjallë, shqiptari ishte përpjekur ta sulmonte përsëri, duke bërtitur se ajo ia kishte shkatërruar jetën dhe ishte policia që e ndaloi. Hetuesit zbuluan se gruaja ishte dhunuar dhe kërcënuar nga bashkëshorti i saj për shumë vitesh.
Gushtin e kaluar, ajo përfundoi në spital me disa lëndime dhe hetuesit zbuluan se burri e poshtëronte vazhdimisht, duke përdorur dhunë dhe kërcënime.
Sulmi i fundit dyshohet se ndodhi për shkak të refuzimit të saj për të kryer marrëdhënie seksuale me të.
Trajtohej nga burri i saj si pronë
Burri e kishte detyruar gruan e tij të ndërpriste të gjitha marrëdhëniet shoqërore: asaj i ndalohej të takonte miq dhe të njohur.
Ndërsa fqinjët thonë se nga shtëpia e çiftit dëgjonin shpesh të bërtitura dhe grindje.
Ata që e njohin thonë se burri e trajtonte gruan si “pronën e tij” dhe se ia mori të gjithë pavarësinë financiare duke menaxhuar të gjitha të ardhurat e familjes.
Ai gjithashtu e kishte penguar bashkëshorten të blinte një pjesë të sallonit të bukurisë ku ajo punonte.
Sipas dëshmisë së djalit për policinë, dhuna e ushtruar ndaj nënës ndodhte para syve të tij.
42-vjeçarja raportohet se ka pasur mavijosje dhe hematoma në të gjithë trupin, me lëndime veçanërisht të rënda në qafë, ku burri e kapi me dhunë dhe u përpoq ta mbyste.
