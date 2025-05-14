Braçe thirrje numëruesve të PS: Kujdes mos vidhni votat e kandidatëve. Unë nuk do ua fal!

Erion Braçe ka bërë një reagim në rrjetet sociale, ku u bën thirrje numëruesve që të numërojnë siç duhet votën për kandidatët.
Ai u kujton numëruesve që të kenë kujdes, pasi përndryshe do të përballen me ligjin.
"Mos u bçni pjesë e shkeljes së ligjit duke i marrë votë njërit e dhënë tjetrit", thotë Braçe.
Më pas ai shprehet se, ata i kanë mbajtur shënim votat e kandidatëve dhe se mund të ndjekin numërimin online, ashtu siç edhe u kujton se, ka të drejtën të tërheqë CD-në ku është regjistruar çdo votë gjatë numërimit.
Postimi i plotë
"Shume faleminderit dhe nje lutje e perseritur;
Shume faleminderit per urimet e qe me shihni deputet; por nuk ka mbaruar gje akoma!
Duhet numeruar cdo vote deri ne fund;
Beni durim!
Jo per te qene une fitues, por qe te marre kuptim VOTA E POPULLIT; sic mori kuptim cdo vote per PARTINE/PARTITE, ashtu duhet te marre kuptim vota e popullit edhe per kandidatet; eshte jetike kjo per te cuar ne kuvend ata qe populli ka votuar!
LUTJA IME eshte e perseritur e i drejtohet NUMERUESVE;
BENI KUJDES, LEXONI DREJT-sic eshte xhanem, CDO VOTE TE POPULLIT PER KANDIDATET;
MOS U BENI PJESE E PROCESEVE NE FUND TE TE CILEVE MUND TE PERBALLENI ME LIGJIN;
Secili nga ne e ka patur njerezit e tij gjate numerimit te votes se partise – KA MBAJTUR SHENIM VOTAT E KANDIDATEVE, secili nga ne e ka kollaj te ndjeke tani numerimin online, secili nga ne e ka te drejten e mundesine TE TERHEQE PER CDO KUTI CD-ne KU ESHTE RREGJISTRUAR CDO VOTE GJATE NUMERIMIT;
Pra eshte e kote!
Mos u beni pjese e shkeljes se ligjit duke i marre vote njerit e dhene tjetrit, marre tjetrit e dhe dikujt tjeter ne liste;
Moooos!
Une nuk i prek vote kerkujt, por nuk do fal kerkend qe e ben kete ne dem jo thjesht timit, por te nje procesi shembullor qe duhet te kete integritet deri ne fund nga #kamza ne #njesia5 ku jam une!"
