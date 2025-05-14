Ndërron jetë, ‘presidenti më i varfër’ në botë!

Ish-presidenti uruguaian, José Mujica, i njohur si “Pepe”, ka ndërruar jetë në moshën 89-vjeçare.
Ish-guerili që qeverisi Uruguain nga viti 2010 deri në vitin 2015 njihej si “presidenti më i varfër” në botë për shkak të stilit të tij modest të jetesës.
Presidenti aktual Yamandú Orsi njoftoi vdekjen e paraardhësit të tij në X, duke shkruar: “faleminderit për gjithçka që na dhatë dhe për dashurinë tuaj të thellë për popullin tuaj”.
Shkaku i vdekjes së politikanit nuk dihet, por ai vuante nga kanceri në ezofag.
Për shkak të mënyrës së thjeshtë të jetesës së tij si president, kritikave të tij ndaj konsumizmit dhe reformave sociale që promovoi – të cilat, ndër të tjera, bënë që Uruguai të bëhej vendi i parë që legalizoi përdorimin rekreativ të marijuanës – Mujica u bë një figurë politike e njohur në Amerikën Latine dhe më gjerë.
Popullariteti i tij global është i pazakontë për një president të Uruguait, një vend me vetëm 3.4 milionë banorë ku trashëgimia e tij ka gjeneruar gjithashtu disa polemika.
Në fakt, edhe pse shumë njerëz kishin tendencën ta shihnin Mujicën si dikë jashtë klasës politike, nuk ishte kështu.
Ai tha se pasioni i tij për politikën, si dhe për librat dhe punën me tokën, ia kishte transmetuar nëna e tij, e cila e rriti në një shtëpi të klasës së mesme në Montevideo, kryeqytetin.
Si i ri, Mujica ishte anëtar i Partisë Kombëtare, një nga forcat politike tradicionale të Uruguait, e cila më vonë u bë opozita e qendrës së djathtë ndaj qeverisë së tij.
Në vitet 1960, ai ndihmoi në krijimin e Lëvizjes Kombëtare Çlirimtare Tupamaros (MLN-T), një grup guerilas urban i majtë që kryente sulme, rrëmbime dhe ekzekutime, megjithëse ai gjithmonë pohonte se nuk kishte kryer asnjë vrasje.
I ndikuar nga revolucioni kubanez dhe socializmi ndërkombëtar, MLN-T nisi një fushatë rezistence klandestine kundër qeverisë uruguaiane, e cila në atë kohë ishte kushtetuese dhe demokratike, megjithëse e majta e akuzoi atë si gjithnjë e më autoritare.
Gjatë kësaj periudhe, Mujica u kap katër herë. Në njërën prej këtyre rasteve, në vitin 1970, ai u qëllua gjashtë herë dhe gati vdiq.
