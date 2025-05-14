Ronaldo Jr debuton me Portugalinë U-15, emocionohet babai i tij: Jam shumë krenar për ty!

Duket si një “déjà-vu” magjike. E njëjta fanellë, i njëjti numër, 7, dhe mbi të gjitha i njëjti mbiemër që ngjall emocione te çdo tifoz i futbollit. Cristiano Ronaldo Jr, djali i yllit portugez, bëri debutimin e tij me përfaqësuesen U-15 të Portugalisë, duke nisur rrugëtimin ndërkombëtar pikërisht aty ku gjithçka startoi edhe për babanë e tij 24 vite më parë.
14-vjeçari, lindur në vitin 2010 dhe aktualisht pjesë e akademisë së Al-Nassr, u aktivizua në pjesën e dytë të ndeshjes ndaj Japonisë, në kuadër të turneut “Vlatko Markovic” që po zhvillohet në Kroaci. Ai hyri në fushë në minutën e 53-të. Edhe pse nuk u përfshi në ndonjë nga golat e skuadrës portugeze, la pas emocione të forta për familjen dhe të gjithë ata që kanë ndjekur nga afër rritjen e tij.
Me një postim të ndjerë në rrjetet sociale, Cristiano Ronaldo nuk fshehu emocionet dhe krenarinë për debutimin e të birit me fanellën e Portugalisë: “Urime për debutimin me Portugalinë, bir! Jam shumë krenar për ty”.
Pas eksperiencave në akademitë e Manchester United dhe Juventusit, Cristiano Jr, i njohur zyrtarisht si Cristiano dos Santos, ka ndjekur hap pas hapi rrugën e babait të tij, duke e përjetuar për herë të parë ndjesinë e përfaqësimit të vendit të origjinës.
Nga Portugalia tashmë nis të flitet, me një buzëqeshje ëndërrimtare, për një skenar të veçantë: një ditë, baba e bir në të njëjtin formacion të kombëtares. Duke njohur vendosmërinë e CR7, kjo mund të mos mbetet vetëm fantazi…
