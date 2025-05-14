Pamje dramatike nga Parisi! Momenti i tentativës për rrëmbim të vajzës dhe nipit të pronarit të një kompanie kriptomonedhash. Video

FRANCË- Rrëmbimet në Francë të individëve të lidhur me kompanitë e kriptomonedhave po bëhen një problem, ku rasti më i fundit është përpjekja që ndodhi të martën në mëngjes në Paris, me qëllim rrëmbimin e vajzës 34-vjeçare dhe nipit të një drejtuesi të lartë të një kompanie të tillë. Një dëshmitar okular i asaj që ndodhi rreth orës 8:20 të mëngjesit të së martës në Rue Pache regjistroi momentin kur tre burra të armatosur dolën nga një furgon i bardhë dhe u përpoqën të rrëmbenin me forcë gruan 34-vjeçare dhe fëmijën e saj dyvjeçar.
Siç shihet në video, 34-vjeçarja reagoi dhe në një moment arriti t’u rrëmbente njërën prej armëve autorëve, ndërsa bashkëshorti i saj, i cili ishte rrahur, bërtiti “ndihmë, është shtatzënë”. Zërat e gruas dhe burrit të saj provokuan reagimin e atyre që kalonin nëpër zonë, me rrëmbyesit e mundshëm që u detyruan të ndërprisnin përpjekjen e tyre, ndërsa furgoni i bardhë u gjet i braktisur në një rrugë aty pranë.
Kësaj i parapriu disa ditë më parë, sipas Daily Mail, rrëmbimi, gjithashtu në Paris, i babait të një sipërmarrësi të kriptomonedhave. Viktima kaloi 48 orë në duart e rrëmbyesve, të cilët kërkuan disa milionë dollarë shpërblim për ta liruar. Sipas raportit, rrëmbyesit që sulmuan më 1 maj ia prenë gishtin pengut të tyre dhe i dërguan një video familjes së tij.
Oficerët e policisë që morën përsipër çështjen arritën të gjenin se në cilën ndërtesë po mbahej burri, duke arrestuar gjithsej pesë persona. Gruaja e burrit të rrëmbyer, i cili drejtonte një biznes kriptomonedhash me seli në Maltë së bashku me djalin e tij, thuhet se pretendoi se ata kishin marrë kërcënime në të kaluarën.
Në janar, bashkëthemeluesi i kompanisë së kriptomonedhave Ledger, David Ballant, u gjymtua nga sulmues të panjohur që e rrëmbyen atë dhe gruan e tij. Çifti u lirua një ditë pas rrëmbimit të tyre, me shenja të dukshme abuzimi nga rrëmbyesit të cilët kishin kërkuar një shpërblim prej 10 milionë eurosh.
