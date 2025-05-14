3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes sot – e mërkurë, 14 maj 2025, sipas Paolo Fox

E mërkura e 14 majit sjell një valë energjish të reja për shumë shenja të zodiakut, me ndikimin e Hënës dhe të planetëve kryesorë si Marsi dhe Jupiteri.
Paolo Fox na zbulon se disa shenja do të përjetojnë një ngritje të ndjeshme në humor, sukses dhe ndjenja, ndërsa të tjera do të përballen me prova që kërkojnë durim, vëmendje dhe maturi.
Më poshtë ju paraqesim përzgjedhjen e 3 shenjave më me fat dhe 3 që duhet të ecin me kujdes sot.
Shenjat më me fat sot – 14 maj 2025
1. Shigjetari
Hëna ndodhet pikërisht në shenjën tënde dhe sjell një rritje të fuqisë shpirtërore dhe aftësisë për të shprehur emocionet me sinqeritet. Propozime të reja, rifillime të dashurive dhe projekte të rëndësishme janë në horizont. Besimi në vetvete rikthehet fuqishëm.
2. Dashi
Me një Hënë të favorshme dhe një qiell të kthjellët, sot është dita për të marrë vendime dhe për të nisur projekte të reja. Në dashuri dhe punë, instinkti është aleati yt më i mirë. Mos e shtyj më atë që e ndjen me gjithë shpirt.
3. Luani
Marsi dhe Hëna të ndihmojnë të rikthehesh në qendër të vëmendjes. Je plot ide, forcë krijuese dhe magnetizëm. Në dashuri, Venusi është aleat i pasionit. Së bashku me besimin që të karakterizon, je i pandalshëm.
—
Shenjat që duhet të kenë kujdes sot – 14 maj 2025
1. Ujori
Ndihesh i mbingarkuar dhe nervoz për shkak të Marsit në kundërshtim. Tensionet me të tjerët janë të mundshme, veçanërisht në rrethin familjar apo profesional. Këshilla: merr kohë për veten dhe mos reago me nxitim.
2. Peshorja
Shumë mundësi në horizont, por vendimet nuk duhet të shtyhen. Nëse je përballë një kontrate ose zgjedhjeje të rëndësishme, vepro para qershorit. Në dashuri, situatat e paqarta mund të lëndojnë.
3. Virgjëresha
Ke shumë përgjegjësi dhe ndryshime në horizont, sidomos në punë. Nëse ndihesh i paqartë, mos e shtyp emocionin, por bëj një hap prapa për të parë qartë. Do të duhet më shumë qetësi për të bërë zgjedhjet e duhura. /noa.al
