Susan Miller: 3 shenjat me fat për sot dhe 3 shenja që kanë ditë të sikletshme

Kjo e mërkurë sjell një ndalesë në rrjedhën e zakonshme të gjërave, duke na ftuar të rikthehemi tek vetja dhe të vëzhgojmë më me kujdes marrëdhëniet, bindjet dhe zakonet që na shoqërojnë. Plutoni, planeti i transformimit dhe thellësisë, është në lëvizje retrograde dhe ndikon ndjeshëm në mënyrën si përballemi me ndryshimet e brendshme dhe sfidat emocionale.
Nuk është koha për veprime të mëdha apo vendime të nxituara, por për reflektim të thellë, qartësi mendore dhe përgatitje për ndryshime të qëndrueshme. Për disa shenja, kjo ditë sjell një ndjesi fuqizimi personal; për të tjera, nevojën për të vendosur kufij të rinj apo për të lëshuar të vjetrën.
Lexo më poshtë për të zbuluar si ndikon kjo ditë tek çdo shenjë dhe cilat janë 3 më me fat e 3 që duhet të tregojnë kujdes.
3 shenjat më me fat të ditës
1. Dashi
Energjitë e sotme e ndihmojnë Dashin të kuptojë më qartë kush janë aleatët e tij të vërtetë. Është një ditë me zhvillime të rëndësishme në marrëdhënie shoqërore dhe për të hedhur bazat për qëllime afatgjata. Reflektimi sjell qartësi.
2. Shigjetari
Kjo është një ditë e mirë për të rishikuar mënyrën si shpreh idetë dhe për të thelluar njohuritë. Komunikimi përmirësohet, ndërsa mendimet marrin formë më të saktë. Qartësimi i qëndrimeve sjell lehtësim emocional.
3. Ujori
Ndryshime personale të thella janë duke ndodhur për Ujorin. Edhe pse procesi është i brendshëm, ai forcon identitetin dhe vetëbesimin. Sot nis një fazë e re më e fuqishme për vetënjohjen dhe fuqizimin.
—
3 shenjat që duhet të kenë kujdes
1. Gaforrja
Ndikimi i Plutonit sjell pasiguri në marrëdhëniet e ngushta dhe në aspektin financiar. Është një ditë për reflektim, jo për vendime të nxituara. Tensionet e padukshme kërkojnë vëmendje të qetë dhe të kujdesshme.
2. Peshorja
Lidhjet romantike dhe emocionet e thella mund të trazohen. Në vend që të reagojë, Peshorja duhet të ndalet dhe të kuptojë si të ruajë ekuilibrin. Nën sipërfaqe po ndodhin ndryshime që kërkojnë maturi.
3. Bricjapi
Çështjet financiare dhe ndjesia e vlerës personale mund të dalin në pah. Ka nevojë për vëmendje te shpenzimet dhe te marrëdhëniet që ndikojnë në vetëvlerësim. Kujdes me marrëveshjet apo ndikimet që të lodhin. /noa.al
