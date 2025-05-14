Përplasen tre automjete në Tiranë! Pas ngjarjes, drejtuesit përleshen me leva me njëri-tjetrin

TIRANA- Një aksident i trefishtë rrugor mbrëmjen e djeshem ka përfunduar në një konflikt të dhunshëm mes disa personave në zonën e njohur si “Pallati me Shigjeta” në Tiranë.
Sipas informacioneve, pas aksidentit, personat e përfshirë në janë konfrontuar fizikisht, duke përdorur edhe mjete të forta si leva. Gjithashtu bëhet me dije se më pas ata janë larguar nga vendngjarja, pasi kanë kuptuar se policia po mbërrinte në zonë.
