Zgjedhjet/ Numërohen rreth 80 mijë zarfe nga diaspora/ Ja si paraqiten rezultatet deri tani për çdo parti

TIRANË- Janë numëruar plot 79,409 zarfe nga 194889 në total për votat e diasporës. Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ, PS kryeson me 42,492 vota. Ndërsa PD-ASHM ka marrë 22,481 vota.
Rezultatet:
Koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Shqipërinë Madhështore PD-ASHM – 22,481
Lëvizja Bashkë – 2,067
Lëvizja Atdheu-LA – 108
Partia Socialiste e Shqipërisë-PS – 42,492
Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet-NISMA-SHB – 6,670
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare AKSH – 457
Partia Aleanca Demokracia e Re-ADR – 40
Koalicioni Djathtas për Zhvillim-DZH – 207
Partia Mundësia – 2,781
Partia Socialdemokrate PSD – 880
