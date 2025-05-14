Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zgjedhjet/ Numërohen rreth 80 mijë zarfe nga diaspora/ Ja si paraqiten rezultatet deri tani për çdo parti
Transmetuar më 14-05-2025, 07:47

TIRANË- Janë numëruar plot 79,409 zarfe nga 194889 në total për votat e diasporës. Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ, PS kryeson me 42,492 vota. Ndërsa PD-ASHM ka marrë 22,481 vota.

Rezultatet:

Koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Shqipërinë Madhështore PD-ASHM – 22,481

Lëvizja Bashkë – 2,067

Lëvizja Atdheu-LA – 108

Partia Socialiste e Shqipërisë-PS – 42,492

Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet-NISMA-SHB – 6,670

Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare AKSH – 457

Partia Aleanca Demokracia e Re-ADR – 40

Koalicioni Djathtas për Zhvillim-DZH – 207

Partia Mundësia – 2,781

Partia Socialdemokrate PSD – 880

