Shkodra Elektronike kualifikohet në finale
Transmetuar më 14-05-2025, 07:42

TIRANË- Shkodra Elektronike ka arritur finalen e Eurovisionit. Gjatë natës së sotme, ku ishte gjysëmfinalja e parë e kompeticionit muzikor ndërkombëtar, Shkodra Elektronike ka dhuruar super performancë.

“Zjerm” pushtoi skenën dhe zemrat e të gjithëve në audiencë, që kënduan dhe vallëzuan bashkë me Beatriçen, e cila dominoi plotësisht skenën

Shkodra Elektronike ishte e 12-ta me radhë për të performuar në natën e parë gjysëmfinale.

10 shtetet e para finaliste të "Eurovision 2025" janë: Norvegjia, Shqipëria, Suedia, Islanda, Holanda, Poloni, San Marino, Estonia, Portugali dhe Ukraina.

