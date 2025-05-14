Merr fund numërimi i votave brenda vendit, nis përllogaritja e votave nga jashtë

Përfundon numërimi i votave brenda vendit, nis përllogaritja e votave nga diaspora
Tiranë, 14 maj 2025 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi zyrtarisht përmbylljen e procesit të numërimit dhe vlerësimit të votave për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, sa i përket territorit të Shqipërisë.
Procesi, i zhvilluar në përputhje me afatet dhe normat e përcaktuara në Kodin Zgjedhor, përfshiu të gjitha subjektet zgjedhore – partitë dhe koalicionet – në të 12 qarqet e vendit.
Të dhënat përfundimtare nga votimi brenda vendit:
Zgjedhës në listë: 3,467,962
Votuan: 1,458,251 (Pjesëmarrje: 42.21%)
Vota të vlefshme: 1,402,820
Vota të pavlefshme: 55,334
Numërimi i votave nga jashtë vendit vijon
Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri, procesi ka përfshirë edhe votat e qytetarëve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit. Deri tani janë numëruar 75,414 fletë votimi, që përbën rreth 39% të totalit prej 194,889 zarfeve të pranuara.
Numërimi për qarkun Kukës është përmbyllur plotësisht, ndërsa për qarqet e tjera procesi është në zhvillim.
—
Përparon vlerësimi i votës preferenciale
Procesi i numërimit për votat parapëlqyese (preferenciale) në listat e hapura ka përfunduar në disa zona të administrimit zgjedhor:
Qarku Shkodër – 2 KZAZ
Qarku Kukës – 2 KZAZ
Qarku Dibër – 2 KZAZ
Qarku Berat – 2 KZAZ
Qarku Korçë – 2 KZAZ
Qarku Gjirokastër – 7 KZAZ
Qarku Vlorë – 5 KZAZ
Qarku Tiranë – 2 KZAZ (PEVN)
Në total, 24 KZAZ kanë përfunduar numërimin për kandidaturat në listat e hapura.
—
Numërimi nuk ka nisur në 7 KZAZ
Procesi nuk ka nisur ende në:
3 KZAZ të Qarkut Durrës: nr. 20, 23, 25
4 KZAZ të Qarkut Tiranë: nr. 20, 23, 25, 30, 35, 36, 40
Rezultatet përfundimtare të votës së diasporës dhe të renditjes përfundimtare të kandidatëve për deputet pritet të përcaktojnë në mënyrë përfundimtare përbërjen e re të Kuvendit. /noa.al
