Merr fund numërimi i votave brenda vendit, nis përllogaritja e votave nga jashtë
Transmetuar më 14-05-2025, 00:35

Përfundon numërimi i votave brenda vendit, nis përllogaritja e votave nga diaspora

Tiranë, 14 maj 2025 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi zyrtarisht përmbylljen e procesit të numërimit dhe vlerësimit të votave për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, sa i përket territorit të Shqipërisë.

Procesi, i zhvilluar në përputhje me afatet dhe normat e përcaktuara në Kodin Zgjedhor, përfshiu të gjitha subjektet zgjedhore – partitë dhe koalicionet – në të 12 qarqet e vendit.

Të dhënat përfundimtare nga votimi brenda vendit:

Zgjedhës në listë: 3,467,962

Votuan: 1,458,251 (Pjesëmarrje: 42.21%)

Vota të vlefshme: 1,402,820

Vota të pavlefshme: 55,334

Numërimi i votave nga jashtë vendit vijon

Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri, procesi ka përfshirë edhe votat e qytetarëve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit. Deri tani janë numëruar 75,414 fletë votimi, që përbën rreth 39% të totalit prej 194,889 zarfeve të pranuara.

Numërimi për qarkun Kukës është përmbyllur plotësisht, ndërsa për qarqet e tjera procesi është në zhvillim.

Përparon vlerësimi i votës preferenciale

Procesi i numërimit për votat parapëlqyese (preferenciale) në listat e hapura ka përfunduar në disa zona të administrimit zgjedhor:

Qarku Shkodër – 2 KZAZ

Qarku Kukës – 2 KZAZ

Qarku Dibër – 2 KZAZ

Qarku Berat – 2 KZAZ

Qarku Korçë – 2 KZAZ

Qarku Gjirokastër – 7 KZAZ

Qarku Vlorë – 5 KZAZ

Qarku Tiranë – 2 KZAZ (PEVN)

Në total, 24 KZAZ kanë përfunduar numërimin për kandidaturat në listat e hapura.

Numërimi nuk ka nisur në 7 KZAZ

Procesi nuk ka nisur ende në:

3 KZAZ të Qarkut Durrës: nr. 20, 23, 25

4 KZAZ të Qarkut Tiranë: nr. 20, 23, 25, 30, 35, 36, 40

Rezultatet përfundimtare të votës së diasporës dhe të renditjes përfundimtare të kandidatëve për deputet pritet të përcaktojnë në mënyrë përfundimtare përbërjen e re të Kuvendit. /noa.al

