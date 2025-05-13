Protagonist absolut me Basel, Shaqiri lojtari i javës në elitën e Zvicrës

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 13-05-2025, 23:14
Basel fitoi titullin kampion në Zvicër, pasi mundi 2-5 Luganon. Protagonist absolut në këtë takim ishte lojtari me origjinë shqiptare, Xherdan Shaqiri.
Shaqiri realizoi 3 gola dhe për xhiron e 35-të në elitën e Zvicrës, ai është zgjedhur lojtari më i mirë i javës.
Xherdan Shaqiri ka luajtur një sezon fantastik me Baselin, ku ka shënuar 18 gola dhe ka dhuruar 20 asiste.
