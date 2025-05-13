Starmer e cilëson historike fitoren e Ramës: ‘Urime! Pres me padurim bashkëpunimin’!

Londër, 13 maj 2025- Kryeministri i Britanisë së Madhe, Keir Starmer ka uruar kryeministrin Edi Rama për fitoren në zgjedhjet e fundit.
Në një mesazh të shpërndarë në rrjetet sociale, ai shprehu mbështetjen për vijimin e bashkëpunimit mes dy vendeve.
“Urime Edi Rama për fitoren tuaj historike në zgjedhje. Me padurim pres të vazhdojmë bashkëpunimin tonë për të sjellë rezultate për qytetarët në të dy vendet tona,” shkroi ai.
Congratulations @ediramaal on your historic election victory.Looking forward to continuing our work together to deliver for working people in both our countries.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 13, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd