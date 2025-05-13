Rama merr 10 mandate në Elbasan, PD nuk fiton as në listën e mbyllur, 6 mijë vota shpallen të pavlefshme

Rama merr 10 mandate në Elbasan – PD mbetet prapa, as lista e mbyllur nuk i siguron fitore, 6 mijë vota të pavlefshme
Elbasan, 13 maj 2025 – Përfundon numërimi i votave në të gjitha 505 qendrat e votimit të Qarkut Elbasan, me Partinë Socialiste që del fituese bindshëm dhe siguron 10 mandate parlamentare, duke marrë 79,657 vota në total.
Ndërkohë, Partia Demokratike – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) ka marrë 38,865 vota, duke përkthyer në 4 mandate, dhe duke mbetur pas me një hendek prej mbi 40 mijë votash krahasuar me PS.
Humbja e thellë ka lënë jashtë Kuvendit edhe kandidatin e listës së mbyllur të PD-së, ish kreun lokal të PD, Aurel Bylykbashi, i cili konsiderohej ndër më të sigurtët në këtë qark.
Forcat e tjera dhe të dhënat e veçanta në qark:
Nisma “Shqipëria Bëhet” është renditur e treta në nivel qarku me 4,551 vota, por pa arritur të sigurojë mandat.
Në bashkitë më të vogla, mbështetja për PS-në është shfaqur në mënyrë të theksuar:
Peqin: PS merr 71.17% të votave
Gramsh: PS merr 69.68% të votave
Për PD, mbështetja më e madhe ka ardhur nga:
Bashkia Elbasan: 33%
Belsh: 33%
Vota të pavlefshme dhe probleme teknike
Në këtë qark janë regjistruar rreth 6 mijë vota të pavlefshme, ndërsa 3 kuti votimi janë raportuar me mungesë dokumentacioni dhe janë kaluar për shqyrtim nga KQZ-ja. /noa.al
