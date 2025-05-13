Fitoi zgjedhjet, Rama mban nesër në sheshin “Skënderbej” mitingun falënderues

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 13-05-2025, 22:14
Ndërsa fitorja e thellë e Partisë Socialiste është pothuajse ‘e betonizuar”, kryeministri Edi Rama do të mbajë nesër fjalimin për fitoren e zgjedhjeve të 11 majit.
Burime nga selia rozë, thonë se nesër në orën 18:30 në sheshin “Skënderbej”, PS do të zhvillojë një miting falënderues.
Deri tani, Partia Socialiste ka fituar 83 mandate.
