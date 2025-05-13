Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Volodymyr Zelensky uron Edi Ramën për fitoren!
Transmetuar më 13-05-2025, 21:32

Kiev- Kryeteri i Partisë Socialiste, Edi Rama, ka marrë urimin e dytë nga homologët e tij perëndimorë, këtë herë nga ukrainasi Volodomyr Zelensky. Më herët Ramën e uroi kryeministrja italiane Giorgia Meloni.

Teksa uron Ramën për fitoren, Zelensky – në rrjetet sociale – falënderon Shqipërinë për qëndrimin e palëkundur ndaj pushtimit rus.

Mesazhi i Zelenskyt:

Urime Edi Ramës dhe Partisë Socialiste për fitoren bindëse në zgjedhje. Ju uroj suksese në shërbimin ndaj popullit shqiptar.

Ne e vlerësojmë qëndrimin tuaj të qartë dhe të palëkundur mbi nevojën për paqe të qëndrueshme për Ukrainën, e cila mund të arrihet nëpërmjet një armëpushimi të plotë dhe pa kushte.

Pres me padurim forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve miqësore midis vendeve tona në të mirë të të dy kombeve tona.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

