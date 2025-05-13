Një nga partitë e vogla i merr përkohësisht një mandat Partisë Demokratike në Tiranë

Partia Demokratike e ka humbur sërish një mandat në kryeqytet, teksa kanë mbetur edhe shumë pak vota për t’u numëruar.
Këto momente raportohet se votat në favor të partisë “Mundësia” të Agron Shehajt i kanë siguruar kësaj force mandatin e dytë në Tiranë, duke bërë që PD të zbresë në 50 mandate.
Megjithatë, rezultati i deritanishëm është shumë i ngushtë, dhe nuk përjashtohet mundësia që të përmbyset sërish, teksa numërohen edhe votat e diasporës.
