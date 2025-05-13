Kosova dhe SHBA forcojnë bashkëpunimin ushtarak me marrëveshjen CISMOA

KOSOVË- Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe Departamenti amerikan i Mbrojtjes kanë nënshkruar Marrëveshjen për Ndërveprueshmëri dhe Siguri në Komunikim (CISMOA) një dokument kyç që mundëson shkëmbim të sigurt të informacionit dhe rritjen e ndërveprueshmërisë mes dy forcave.
Marrëveshja u firmos në Prishtinë nga Komandanti i FSK-së, Gjenerallejtënant Bashkim Jashari, dhe Gjeneral Major John Phillips, Drejtor i Komunikimit dhe Kibernetikës në Komandën Evropiane të SHBA-së (EUCOM).
Ambasada amerikane në Prishtinë e cilësoi këtë marrëveshje si një hap të madh përpara në forcimin e bashkëpunimit dypalësh.
“Kosova bëhet partneri i 33-të global që nënshkruan CISMOA-n, duke rritur sigurinë e komunikimeve dhe ndërveprueshmërinë. Një hap i madh përpara në forcimin dhe sigurinë e të dyja kombeve tona”, thuhet në deklaratën e Ambasadës së SHBA-së.
Nga ana e saj, Ministria e Mbrojtjes e Kosovës tha se marrëveshja është me rëndësi të veçantë, sepse mundëson përdorimin e teknologjisë së avancuar të mbrojtjes dhe shkëmbimin e të dhënave të sigurta e kriptografike. Në një reagim në rrjetet sociale, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, tha se kjo marrëveshje është një vazhdimësi e angazhimeve për siguri të përbashkët.
“E përgëzoj Komandantin e FSK-së, Gjenerallejtënant Bashkim Jashari dhe ministrin e Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, për këtë arritje të rëndësishme në ngritjen e kapaciteteve të FSK-së dhe shpreh mirënjohjen ndaj Shteteve të Bashkuara për mbështetjen e vazhdueshme”, shkroi Kurti.
Memorandumi i Marrëveshjes për Ndërveprueshmëri dhe Siguri në Komunikim (CISMOA) është një marrëveshje që SHBA-ja lidh me partnerët ndërkombëtarë për të mundësuar shkëmbimin e sigurt të informacioneve të ndjeshme ushtarake dhe përdorimin e pajisjeve të avancuara të komunikimit.
Kjo marrëveshje është themelore për rritjen e ndërveprueshmërisë mes forcave ushtarake të vendeve partnere dhe SHBA-së dhe konsiderohet një gur themeli për thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Me nënshkrimin e CISMOA-s, Kosova bashkohet me një rrjet global prej 33 partnerësh që ndajnë standarde të përbashkëta për sigurinë dhe komunikimin./REL
