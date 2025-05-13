Numërohen mbi 98% e kutive: PS thellon epërsinë me mbi 721 mijë vota, PD-ASHM 475 mijë

Tiranë, 13 maj 2025 – Ora 19:15 – Procesi i numërimit të votave për zgjedhjet parlamentare të 11 majit po shkon drejt fundit.
Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri në orën 19:10 janë numëruar 5152 nga 5225 qendra votimi, që përfaqëson mbi 98% të totalit kombëtar.
Rezultatet kombëtare paraprake:
Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) – 721,756 vota (52.11%)
Koalicioni PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) – 475,159 vota (34.33%)
Nisma “Shqipëria Bëhet” (NISMA-SHB) – 48,869 vota (3.52%)
Partia Mundësia – 42,064 vota (3.04%)
Partia Socialdemokrate (PSD) – 46,960 vota (3.39%)
Lëvizja Bashkë – 19,694 vota (1.42%)
KEA – 18,861 vota (1.36%)
Lëvizja Atdheu – 2,036 vota (0.15%)
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 2,681 vota (0.19%)
Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 1,027 vota (0.07%)
Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 5,444 vota (0.39%)
—
Partia Socialiste vijon të mbajë një epërsi të ndjeshme me rreth 246 mijë vota më shumë se koalicioni PD-ASHM, duke u pozicionuar për të siguruar shumicën e mandateve në Kuvend.
Ndërkohë, opozita fragmentohet në disa subjekte të reja dhe të vogla që kanë kaluar pragun përfaqësues apo janë afër tij: Partia Mundësia, PSD dhe NISMA-SHB po shfaqin rezultate modeste në nivel kombëtar. /noa.al
