Në garë vetëm kandidatët e listës së hapur të PS/ Nis procesi i numërimit të votave preferenciale në Qarkun e Elbasanit

ELBASAN- Në të gjitha Komisionet Zonale të Administrimit Zgjedhor (KZAZ) të shtatë bashkive të Qarkut Elbasan ka nisur numërimi i votave preferenciale për kandidatët e listës së hapur të partive. PS në këtë qark ka siguruar 10 mandate ndërsa PD ka siguruar vetëm 4 mandate. Gjithsesi, votat e kandidatëve do të numërohen për statistikë, por edhe në rast se njëri kandidatët e listës së mbyllur tërhiqet.
14 kandidatët e listës së hapur të PS në Qarkun e Elbasanit janë: Agron Gaxho, Desantila Tahiraj, Aulona Bylykbashi, Florenc Spaho, Ela Toçka, Olsi Komici, Saimir Hasalla, Shkëlqim Bullari, Ervina Meta, Geldon Fejzo, Musa Coha, Arlind Kullolli, Sara Mila dhe Luan Duzha. Kandidatët do të përballen me njëri-tjetrin në procesin e numërimit të votave preferenciale, i cili do të përcaktojë renditjen përfundimtare të kandidatëve të PS në listën fituese.
