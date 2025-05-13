Zgjedhjet e 11 majit – Numërohen 98% e kutive të votimit: PS ruan avantazhin me mbi 716 mijë vota

Tiranë, 13 maj 2025 – Ora 18:00 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar përditësimin më të fundit mbi rezultatet paraprake të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit 2025. Deri në orën 17:50 janë numëruar 5124 nga 5225 qendra votimi, duke përfaqësuar 98% të totalit kombëtar.
Rezultatet kombëtare deri më tani:
Partia Socialiste e Shqipërisë (PS): 716,521 vota – 52.12%
Koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM): 472,391 vota – 34.36%
Partia Socialdemokrate (PSD): 46,775 vota – 3.40%
Partia Mundësia (Agron Shehaj): 41,545 vota – 3.02%
Nisma “Shqipëria Bëhet”: 48,300 vota – 3.51%
Lëvizja Bashkë: 19,408 vota – 1.41%
Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA): 18,660 vota – 1.36%
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH): 2,656 vota – 0.19%
Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR): 1,016 vota – 0.07%
Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH): 5,386 vota – 0.39%
Lëvizja Atdheu (LA): 2,024 vota – 0.15%
Partia Socialiste vijon të mbajë një diferencë të madhe ndaj opozitës, me një avantazh prej mbi 244 mijë votash ndaj koalicionit PD-ASHM, që ndodhet në vend të dytë.
Ndërkohë, Partia Socialdemokrate dhe Partia Mundësia konfirmohen si forca të reja me peshë, secila mbi pragun 3%. Nisma “Shqipëria Bëhet” gjithashtu ruan një pozicion konkurrues në kampin opozitar.
