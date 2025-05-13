Dështon për herë të 15-të Kuvendi i Kosovës

Ka dështuar për të 15-tën herë seanca e konstituimit të kuvendit në Kosovë.
Sërish nuk u arrit që të votohej kryetari i parlamentit si dhe nënkryetarët e këtij institucioni, ndërsa edhe këtë të martë pati pakënaqësi për mënyrën e votimit dhe ngritja e një komisioni për zgjedhjen e kryeparlamentarit.
Partitë nuk kanë ndryshuar qëndrimet e tyre duke mos i dhënë zgjidhje krizës politike. Të enjten pritet të zhvillohet takimi konsultativ që ka thirrur Presidentja Vjosa Osmani.
3 partitë opozitare, PDK LDK dhe AAK kanë konfirmuar pjesëmarrjen në takim, ndërsa nuk ka ende një përgjigje nga partia e Albin Kurtit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd