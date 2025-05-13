Mbappé bëhet ‘Pichichi’ në disfatën më të hidhur. Kush bëri marrëveshjen më të mirë; Real Madridi apo PSG?

Kylian Mbappé, që nga mbrëmja e së dielës është golashënuesi më i mirë i La Liga-s, ose sikurse njihet nryshe “Pichichi”. Me tri ndeshje të mbetura deri në fund të kampionatit, sulmuesi i Real Madridit kaloi Robert Lewandowskin në krye të renditjes së golashënuesve. Parakalim i arritur falë tripletës së tij ndaj Barcelonës në Montjuïc. Një tripletë e hidhur, gjithsesi, sepse në fund triumfuan rivalët e përjetshëm blaugrana.
Mbappé, me vetëm 270 minuta të mbetura deri në fund të sezonit, ka arritur kuotën e 38 golave gjithsej, një shifër e jashtëzakonshme. Por pikërisht tani, më shumë se kurrë, në Madrid po ngrihen dyshime mbi blerjen e tij, mbi ndikimin real që ka pasur transferimi më i madh i dekadës së fundit nga Florentino Perez në skuadrën e Ancelottit.
Edhe pse francezi është padyshim golashënuesi më i mirë i skuadrës, ndjesia mbetet e njëjtë: më shumë sesa t’i ketë shtuar gola skuadrës, Mbappé iu ka hequr gola shokëve të ekipit. Ai shfaq potencialin më të madh në të njëjtat zona të fushës ku luan Vinicius, ndaj për shkak të kësaj mbivendosjeje është detyruar të luajë si qendërsulmues.
Po, Mbappé i shënon golat edhe në atë rol, kjo është e qartë, por ndoshta Realit të sotëm do t’i kishte shërbyer më shumë një “numër 9” klasik, më i ngjashëm me Karim Benzema, sulmuesi që shërben, hap hapësira dhe përfshin të tjerët si Vinicius, Rodrygo, Güler apo Bellingham.
Pas humbjes në “El Clasico”, Real Madridi nuk ka më për çfarë të luftojë këtë sezon. Falë fitoreve të sezonit të kaluar, ka siguruar vetëm një Superkupë Europe dhe një Kupë Interkontinentale FIFA, pak për një klub si Real Madridi.
Shumë më pak për një yll si Mbappé, i cili erdhi nga Parisi për të fituar Champions-in e tij të parë, por tani e gjen veten jashtë gjithçkaje, ndërkohë që PSG është në finalen e Champions-it kundër Interit. Atëherë, kush bëri marrëveshjen më të mirë, PSG apo Real Madridi?
