Mëngjesi modest i David Beckham me vetëm dy përbërës, që luftojnë kolesterolin e keq

David Beckham sapo ka mbushur 50 vjeç, por është në formën më të mirë të jetës së tij. Ai i kushton shumë rëndësi ushqimit dhe bën rregullisht aktivitet fizik. Së fundmi, ish-futbollisti ka zbuluar mëngjesin e tij të thjeshtë me vetëm dy përbërës, që ndihmon në uljen e kolesterolit. Një vakt që të gjithë mund ta përgatisin lehtësisht në shtëpi.
Kohët e fundit, Beckham tregoi si e nis ditën me vajzën e tij 13-vjeçare, Harper. “Çdo ditë e ha mëngjesin me vajzën time para se ta çoj në shkollë. Ajo ha një bagel me djathë, krem dhe kastravec, ndërsa unë ha tërshërë me fruta pylli”.
Tërshëra është një superushqim i pasur me fibra dhe është vërtetuar se ndihmon në uljen e kolesterolit, përmirëson shëndetin e zemrës, ndihmon në menaxhimin e peshës. Ajo përmban beta-glukane, një lloj fibre të tretshme që ul nivelin e glukozës dhe kolesterolit në gjak, duke reduktuar rrezikun për sëmundje kardiovaskulare e diabet.
Mënyra e preferuar e Beckham për ta konsumuar tërshërën është ‘porridge’, një lloj supe kremoze e përgatitur nga tërshëra e zier në ujë ose qumësht. Mund të shërbehet e ngrohtë apo e ftohtë dhe personalizohet me përbërës të ndryshëm, të ëmbël apo të kripur.
Me tretje të ngadaltë, e pasur me vitamina, proteina, hekur dhe minerale, ‘porridge’ jep ndjesinë e ngopjes për disa orë, duke shmangur dëshirën për ushqime të panevojshme gjatë paradites. Për këto arsye është shumë i këshilluar për ata që bëjnë sport, si Beckham.
David Beckham e pasuron ‘porridge’ e tij me fruta pylli, të shijshme dhe shumë të shëndetshme. Ato janë të pasura me antioksidantë, të cilët luftojnë radikalet e lira në trup. Manaferrat, boronicat, mjedrat dhe luleshtrydhet janë të pasura me polifenole, substanca që përmirësojnë shëndetin e tretjes, funksionet njohëse dhe ofrojnë mbrojtje ndaj sëmundjeve të zemrës, diabetit të tipit 2 dhe disa lloje kanceri.
Në përmbledhje, mëngjesi i David Beckham, i përbërë nga ‘porridge’ me tërshërë dhe fruta pylli, është një vakt i thjeshtë, i shëndetshëm dhe efektiv për ata që duan të mbajnë nën kontroll kolesterolin dhe të ruajnë energjinë gjatë ditës.
