ZGJEDHJET 2025 – Janë numëruar 95 për qind e qendrave të votimit, PS kryeson me 82 mandate, PD 30 më pak

Tiranë, 13 maj 2025 – Ora 10:50 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar përditësimin më të fundit mbi rezultatet paraprake të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ku deri në orën 10:50 të mëngjesit janë numëruar 4954 nga gjithsej 5225 qendra votimi, duke përfaqësuar rreth 95% të totalit të kutive.
Në nivel kombëtar, Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) ruan epërsinë e ndjeshme me 686,469 vota, ose 52.4% të totalit të votave të deritanishme. Koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) pozicionohet i dyti me 454,774 vota, që përbëjnë 34.5% të votave.
Forca e tretë politike është Partia Socialdemokrate (PSD) me 45,681 vota, ose 3.47%, ndërsa Partia Mundësia (Agron Shehaj) arrin 38,760 vota, duke marrë 2.9% dhe rritur ndjeshëm peshën elektorale.
Të tjerë rezultatet e deritanishme për partitë dhe koalicionet janë:
Nisma “Shqipëria Bëhet” – 4,653 vota (3.55%)
Lëvizja Bashkë – 18,187 vota (1.38%)
Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 17,793 vota (1.35%)
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 2,491 vota (0.19%)
Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 929 vota (0.07%)
Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 5,143 vota (0.39%)
Lëvizja Atdheu (LA) – 1,922 vota (0.15%)
Me vetëm rreth 270 kuti votimi të panumëruara, përfundimi zyrtar pritet të shpallet brenda ditës. Deri atëherë, panorama politike e dalë nga kutitë e votimit konfirmon një avantazh të dukshëm për Partinë Socialiste dhe konsolidimin e disa forcave të reja opozitare. /noa.al
