TIRANË – Numërohen 271 nga 1282 qendra votimi, PS ruan avantazhin ndaj PD-ASHM. Tabela e rezultateve

Në qarkun më të madh dhe më vendimtar të vendit, Tiranë, janë numëruar 271 qendra votimi nga 1282 në total, dhe deri tani Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) kryeson me një diferencë të dukshme ndaj Koalicionit PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM).
Rezultatet paraprake në Tiranë:
Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) – 39,601 vota (47.92%)
Koalicioni PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) – 28,948 vota (35.03%)
Partia Socialdemokrate (PSD) – 2,894 vota (3.50%)
Partia Mundësia (MUNDËSIA) – 4,069 vota (4.92%)
Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 2,394 vota (2.90%)
Lëvizja Bashkë (BASHKË) – 2,322 vota (2.81%)
Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 1,342 vota (1.62%)
Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 411 vota (0.50%)
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 233 vota (0.28%)
Lëvizja Atdheu (LA) – 128 vota (0.15%)
Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 98 vota (0.12%)
***
Rezultatet e deritanishme në Tiranë konfirmojnë një pozicion të fortë për Partinë Socialiste, e cila po ruan një avantazh prej pothuajse 13 pikë përqindje ndaj opozitës.
Ajo që bie në sy është prania e fortë e Partisë Mundësia dhe PSD-së, të cilat deri tani kanë kaluar pragun përfaqësues.
Nëse ky trend vijon, PS është në rrugë të sigurt për të ruajtur dominimin në këtë qark kyç, ndërsa opozita do të shpresojë për rritje në pjesën e mbetur të numërimit. /noa.al
