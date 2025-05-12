Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
VLORË – Numërohen 157 nga 449 qendra votimi, PS në avantazh të qartë ndaj opozitës. Tabela e rezultateve
Transmetuar më 12-05-2025, 08:13

Në qarkun Vlorë, pas përpunimit të 157 qendrave votimi nga gjithsej 449, Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) kryeson me një avantazh të thellë ndaj Koalicionit PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM).

E majta ka marrë gati 57.74% të votave të numëruara deri tani, duke e lënë opozitën me më pak se 29%.

Rezultatet paraprake në Vlorë:

Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) – 17,066 vota (57.74%)

PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) – 8,731 vota (28.51%)

Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 1,751 vota (5.93%)

Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 1,757 vota (5.95%)

Partia Mundësia (MUNDËSIA) – 1,157 vota (3.78%)

Partia Socialdemokrate (PSD) – 558 vota (1.82%)

Lëvizja Bashkë (BASHKË) – 292 vota (0.95%)

Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 95 vota (0.31%)

Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 73 vota (0.24%)

Lëvizja Atdheu (LA) – 32 vota (0.10%)

Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 31 vota (0.10%)

***

Vlora mbetet një bastion i Partisë Socialiste, me një rezultat që pothuajse i afrohet 60% të votave.

PD-ASHM arrin vetëm në rreth 28.5%, ndërkohë që KEA dhe NISMA-SHB janë surprizat e qarkut, duke tejkaluar pragun 5%. Edhe Partia Mundësia ka shënuar një rezultat të konsiderueshëm.

Në këtë fazë të numërimit, duket se PS është në rrugë të sigurt për të ruajtur dominimin në këtë qark, por me KEA dhe Nisma që mund të kenë rol në ndarjen e mandateve. /noa.al

