SHKODËR – Numërohen 116 nga 405 qendra votimi, PD-ASHM ruan epërsinë ndaj PS. Tabela e rezultateve

Qarku Shkodër vijon të mbetet një nga bastionet tradicionale të luhatura së djathtës. Pas përpunimit të 116 qendrave votimi nga gjithsej 405, Koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) kryeson me 41.11% të votave, duke lënë pas Partinë Socialiste të Shqipërisë (PS) me 34.93%.
Rezultatet paraprake në Shkodër:
PD-ASHM – 11,027 vota (41.11%)
PS – 9,369 vota (34.93%)
NISMA-SHB – 386 vota (1.44%)
KEA – 371 vota (1.38%)
PSD – nuk është raportuar ende në këtë tabelë
MUNDËSIA, DZH – nuk janë të përfshira
BASHKË – 121 vota (0.45%)
AKSH – 32 vota (0.12%)
LA – 23 vota (0.09%)
***
Në Shkodër, PD-ASHM po mban një avantazh prej më shumë se 6 pikë përqindje ndaj PS-së, duke konfirmuar një prirje të konsoliduar për opozitën.
Edhe pse rezultati është ende në fazë të pjesëshme, trendi i deritanishëm është në favor të PD-ASHM, ndërsa partitë e tjera renditen me përqindje shumë të ulëta.
/noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd