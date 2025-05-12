LEZHË – Numërohen 68 nga 245 qendra votimi, garë shumë e ngushtë mes PS dhe PD-ASHM. Tabela e rezultateve

Në qarkun Lezhë, pas numërimit të 68 qendrave votimi nga gjithsej 245, po zhvillohet një ndeshje e fortë dhe shumë e ngushtë mes Partisë Socialiste të Shqipërisë (PS) dhe Koalicionit PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM). Diferenca mes tyre është më pak se 0.3 përqind.
Rezultatet paraprake në Lezhë:
Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) – 7,532 vota (44.31%)
Koalicioni PD – ASHM – 7,435 vota (43.74%)
Partia Socialdemokrate (PSD) – 553 vota (3.25%)
Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 908 vota (5.34%)
Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 243 vota (1.43%)
Partia Mundësia – 196 vota (1.15%)
Lëvizja Bashkë (BASHKË) – 71 vota (0.42%)
Lëvizja Atdheu (LA) – 30 vota (0.18%)
Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 17 vota (0.10%)
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 13 vota (0.08%)
Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 2 vota (0.01%)
***
Qarku i Lezhës është ndër më konkurruesit në këto zgjedhje, me dy forcat kryesore politike që ndahen nga vetëm 97 vota. PS mban një avantazh minimal, ndërkohë që pritet që çdo kuti e re të mund të ndryshojë drejtimin e garës.
PSD dhe Nisma-SHB duket se kanë marrë mbështetje të konsiderueshme, duke u bërë faktorë të mundshëm në ndarjen e mandateve.
Gara në Lezhë pritet të mbetet shumë e ngushtë deri në fund, duke e bërë këtë qark një ndër më interesantët për të ndjekur më tej. /noa.al
