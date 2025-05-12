Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Asllani ‘vulosi’ fitoren e Interit, dedikim i bukur për golin e shënuar ndaj Torinos
Transmetuar më 12-05-2025, 08:06

Mesfushori i Interit, Kristjan Asllani, foli për mikrofonat e DAZN pas fitores 2-0 në transfertë ndaj Torinos, në kuadër të javës së 36-të të Serie A. Njërin prej dy golave zikaltër e shënoi pikërisht mesfushori shqiptar, nga pika e penalltisë.

Sa e bukur është të jesh vendimtar?

Është gjithmonë bukur. Tani mendojmë të fitojmë të gjitha ndeshjet për të shkuar mirë në finalen e Champions-it. Jemi afër Napolit, do të shohim çfarë do të ndodhë në vazhdim.

Sa shumë dëshirë keni për të fituar?

Dëshira për të fituar është shumë e madhe. Nuk ndodh çdo vit të shkosh në një finale Championsi.

A keni një dedikim për golin?

Goli shkon për nënën time dhe gjithë familjen. Ata janë gjithmonë me mua.

