Asllani ‘vulosi’ fitoren e Interit, dedikim i bukur për golin e shënuar ndaj Torinos

Mesfushori i Interit, Kristjan Asllani, foli për mikrofonat e DAZN pas fitores 2-0 në transfertë ndaj Torinos, në kuadër të javës së 36-të të Serie A. Njërin prej dy golave zikaltër e shënoi pikërisht mesfushori shqiptar, nga pika e penalltisë.
Sa e bukur është të jesh vendimtar?
Është gjithmonë bukur. Tani mendojmë të fitojmë të gjitha ndeshjet për të shkuar mirë në finalen e Champions-it. Jemi afër Napolit, do të shohim çfarë do të ndodhë në vazhdim.
Sa shumë dëshirë keni për të fituar?
Dëshira për të fituar është shumë e madhe. Nuk ndodh çdo vit të shkosh në një finale Championsi.
A keni një dedikim për golin?
Goli shkon për nënën time dhe gjithë familjen. Ata janë gjithmonë me mua.
