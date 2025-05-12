KUKËS – Numërohen 64 nga 139 qendra votimi, PD-ASHM kryeson ndjeshëm me afro 53%. Tabela e rezultateve

Në qarkun Kukës, pas numërimit të 64 qendrave nga gjithsej 139, koalicioni PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) kryeson bindshëm me një rezultat prej 52.93%.
Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) ndodhet në vend të dytë me 30.87%, ndërsa befasia e këtyre rezultateve është Partia Socialdemokrate (PSD) që renditet e treta me 14.25% të votave.
Rezultatet paraprake në Kukës:
Koalicioni PD – ASHM – 8,404 vota (52.93%)
Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) – 4,901 vota (30.87%)
Partia Socialdemokrate (PSD) – 2,262 vota (14.25%)
Partia Mundësia – 93 vota (0.59%)
Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 95 vota (0.60%)
Lëvizja Bashkë (BASHKË) – 38 vota (0.24%)
Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 48 vota (0.30%)
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 20 vota (0.13%)
Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 12 vota (0.08%)
Lëvizja Atdheu (LA) – 6 vota (0.04%)
Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 1 votë (0.01%)
***
Kukësi është një nga qarqet ku opozita e bashkuar kryeson bindshëm. PD-ASHM ka një diferencë prej mbi 22 pikë përqindje ndaj PS-së, duke konfirmuar një bastion të djathtë tradicional.
PSD, nga ana tjetër, shfaq një rezultat shumë të fortë për një forcë e tretë, çka mund të ndikojë në përllogaritjen e mandateve në këtë qark.
Procesi i numërimit ka kaluar gjysmën dhe trendi aktual e bën Kukësin një nga qarqet më konkurruese për opozitën në këto zgjedhje. /noa.al
