KORÇË – Numërohen 164 nga 422 qendra votimi, PS ruan epërsinë ndaj PD-ASHM. Tabela e rezultateve

Në qarkun Korçë, pas përpunimit të 164 qendrave votimi nga gjithsej 422, Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) kryeson me një diferencë të konsiderueshme, duke grumbulluar 55.06% të votave të deritanishme.
Opozita, e përfaqësuar nga koalicioni PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM), qëndron në vend të dytë me 34.45%.
Rezultatet paraprake në Korçë:
Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) – 22,247 vota (55.06%)
Koalicioni PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) – 13,920 vota (34.45%)
Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 1,506 vota (3.73%)
Partia Socialdemokrate (PSD) – 1,049 vota (2.60%)
Partia Mundësia (MUNDËSIA) – 850 vota (2.10%)
Lëvizja Bashkë (BASHKË) – 340 vota (0.84%)
Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 288 vota (0.71%)
Lëvizja Atdheu (LA) – 46 vota (0.11%)
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 54 vota (0.13%)
Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 73 vota (0.18%)
Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 29 vota (0.07%)
***
Korça po vijon të mbështesë fuqishëm Partinë Socialiste, e cila kryeson me një avantazh rreth 20 pikë përqindje ndaj koalicionit opozitar.
Opozita mban pozicionin e dytë me një rezultat të konsoliduar, ndërsa Nisma-SHB, PSD dhe Partia Mundësia shfaqin rezultate të konsiderueshme përtej 2–3%, që mund të kenë ndikim në ndarjen e mandateve.
Procesi i numërimit është rreth 40% i përfunduar dhe pritet të japë një pasqyrë edhe më të qartë gjatë orëve në vijim. /noa.al
