GJIROKASTËR – Numërohen 108 nga 198 qendra votimi, PS me fitore mbi 63% ndaj çdo partie dhe koalicioni

Qarku Gjirokastër po konfirmon mbështetjen e fortë dhe të dukshme për Partinë Socialiste të Shqipërisë (PS), e cila pas numërimit të 108 nga 198 qendra votimi, kryeson me një rezultat domethënës prej 63.97%.
Opozita, e përfaqësuar nga koalicioni PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM), qëndron në vend të dytë me 28.25% të votave.
Rezultatet paraprake në Gjirokastër:
Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) – 13,106 vota (63.97%)
Koalicioni PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) – 5,787 vota (28.25%)
Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 656 vota (3.20%)
Partia Mundësia – 287 vota (1.40%)
Partia Socialdemokrate (PSD) – 202 vota (0.99%)
Lëvizja Bashkë (BASHKË) – 191 vota (0.93%)
Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 119 vota (0.58%)
Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 66 vota (0.32%)
Lëvizja Atdheu (LA) – 31 vota (0.15%)
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 26 vota (0.13%)
Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 17 vota (0.08%)
Gjirokastra po shfaqet si një nga bastionet më të forta të mazhorancës në këto zgjedhje. Diferenca me opozitën është mbi 35 pikë përqindje, duke e bërë rezultatin mjaft të favorshëm për PS-në.
Ndërkohë, partitë e tjera arrijnë shifra simbolike, me vetëm Nisma dhe Partia Mundësia që tejkalojnë 1%. /noa.al
