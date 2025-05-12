FIER – Numërohen 126 nga 587 qendra votimi, PS me avantazh të thellë mbi 63%. Tabela e rezultateve

Në qarkun Fier, pas numërimit të 126 qendrave nga gjithsej 587, Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) konfirmon një epërsi mbresëlënëse, duke siguruar 63.18% të votave të deritanishme.
Koalicioni opozitar PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) renditet i dyti me 25.33%.
Rezultatet e deritanishme në Fier:
Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) – 20,658 vota (63.18%)
Koalicioni PD – ASHM – 8,283 vota (25.33%)
Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 1,355 vota (4.14%)
Partia Mundësia – 854 vota (2.61%)
Partia Socialdemokrate (PSD) – 485 vota (1.48%)
Lëvizja Bashkë (BASHKË) – 333 vota (1.02%)
Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 391 vota (1.20%)
Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 212 vota (0.65%)
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 59 vota (0.18%)
Lëvizja Atdheu (LA) – 53 vota (0.16%)
Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 14 vota (0.04%)
***
Fieri, një nga qarqet më të mëdha të vendit, po shfaq një mbështetje të jashtëzakonshme për Partinë Socialiste, që ka më shumë se dyfishin e votave të opozitës.
PD-ASHM e mban pozicionin e dytë, ndërsa Nisma-SHB dhe Partia Mundësia po konsolidojnë një prani të konsiderueshme mbi 2%. Partitë e tjera vijojnë të mbeten nën 1–2%. /noa.al
