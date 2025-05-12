ELBASAN – Numërohen 139 nga 508 qendra votimi, PS me rezultat rekord mbi 60%. Tabela e rezultateve

Në qarkun Elbasan, nga 139 qendra votimi të numëruara nga gjithsej 508, Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) rezulton bindshëm në vend të parë me një rezultat që kalon 60%, duke shënuar një ndër përqindjet më të larta në rang kombëtar deri më tani.
Rezultatet paraprake në Elbasan:
Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) – 22,044 vota (60.66%)
Koalicioni PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) – 10,636 vota (29.27%)
Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 1,176 vota (3.24%)
Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 735 vota (2.02%)
Lëvizja Bashkë (BASHKË) – 299 vota (0.82%)
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 63 vota (0.17%)
Lëvizja Atdheu (LA) – 40 vota (0.11%)
Qarku i Elbasanit po përforcon një triumf të qartë për PS-në, që aktualisht ka më shumë se dyfishin e votave të opozitës së bashkuar PD-ASHM.
Ky rezultat tregon një mbështetje të theksuar për mazhorancën aktuale, duke e bërë Elbasanin një nga bastionet e saj më të forta në këto zgjedhje.
Partitë e tjera marrin përqindje simbolike, ndërsa KEA dhe Nisma-SHB ruajnë një prani të moderuar. /noa.al
