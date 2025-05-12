Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
DURRËS – Numërohen 72 nga 493 qendra votimi, PS në epërsi më të vogël ndaj PD-ASHM. Tabela e rezultateve
Transmetuar më 12-05-2025, 07:26

Në qarkun Durrës, janë numëruar 72 nga 493 qendra votimi, sipas të dhënave më të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Rezultatet paraprake tregojnë një epërsi të qartë të Partisë Socialiste të Shqipërisë (PS) ndaj koalicionit PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM), me një diferencë prej jo më shumë se 12 përqindësh.

Rezultatet paraprake për qarkun Durrës:

Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) – 10,631 vota (52.45%)

Koalicioni PD – ASHM – 8,142 vota (40.17%)

Partia Mundësia – 457 vota (2.25%)

Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 451 vota (2.22%)

Lëvizja Bashkë (BASHKË) – 226 vota (1.11%)

Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 150 vota (0.74%)

Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 96 vota (0.47%)

Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 38 vota (0.19%)

Partia Socialdemokrate (PSD) – 47 vota (0.23%)

Lëvizja Atdheu (LA) – 24 vota (0.12%)

Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 8 vota (0.04%)

***

Durrësi, një nga qarqet më të mëdha dhe më strategjike, po konfirmon një avantazh të qëndrueshëm për PS-në, ndërsa opozita e bashkuar PD-ASHM ndodhet në një pozitë solide të dytë, me një përqindje që sugjeron garë më të ngushtë se në qarqe të tjera.

Partitë e treta si Mundësia dhe Nisma po arrijnë shifra mbi 2%, ndërsa pjesa tjetër e partive mbetet nën 1%. /noa.al

