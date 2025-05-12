BERAT | Numëruar 84 nga 275 qendra votimi, tabela e rezultateve

BERAT – Numërohen 84 nga 275 qendra votimi, PS në avantazh të thellë
Nga të dhënat më të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për qarkun Berat, ku janë numëruar 84 nga gjithsej 275 qendra votimi, Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) ruan një epërsi të dukshme ndaj koalicionit opozitar PD–ASHM.
Rezultatet paraprake në Berat:
Partia Socialiste (PS) – 11,518 vota (58.57%)
Koalicioni PD–Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) – 6,050 vota (30.76%)
Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 1,238 vota (6.29%)
Partia Mundësia – 350 vota (1.78%)
Lëvizja Bashkë – 220 vota (1.12%)
Partia Socialdemokrate (PSD) – 74 vota (0.38%)
Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 117 vota (0.59%)
Lëvizja Atdheu (LA) – 32 vota (0.16%)
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 36 vota (0.18%)
Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 19 vota (0.10%)
Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 13 vota (0.07%)
Me gati 59% të votave, PS dominon ndjeshëm garën në qarkun e Beratit, ndërsa PD-ASHM qëndron në vend të dytë me mbi 30%. Nisma-SHB po tregon një rezultat të konsiderueshëm në këtë qark me mbi 6%, ndërkohë që partitë e tjera të vogla mbeten nën kufirin e 2%. /noa.al
