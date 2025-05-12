Numërimi i 20% të votave, vjen reagimi i parë dhe domethënës i kryeministrit Rama

Numërimi i 20% të votave – Reagimi i parë dhe domethënës i Edi Ramës: “Çfarë agimi ky sot”
Tiranë, 12 maj 2025 – Në orët e para të mëngjesit, ndërsa numërimi i votave ka kaluar mbi 1,100 kuti nga 5,225 në total, ka ardhur edhe reagimi i parë publik nga kryeministri Edi Rama. Me një postim të shkurtër, por simbolik, Rama ka dhënë një mesazh të qartë për ecurinë e deritanishme të Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare.
Në një fotografi të shpërndarë nga selia e PS-së, ku duket momenti kur po zbardh dita, e rrugës që rrezaton ngjyrën e Rilindjes, Rama ka shkruar:
“Çfarë agimi ky sot”
Ky reagim vjen rreth 10 orë pas mbylljes së kutive të votimit dhe në një kohë kur rezultatet paraprake tregojnë se Partia Socialiste mban një avantazh të ndjeshëm në shkallë kombëtare, me mbi 53% të votave, krahasuar me rreth 34% të koalicionit PD-ASHM.
Postimi i Ramës interpretohet si një sinjal qetësie dhe sigurie për fitoren, teksa procesi i numërimit po vijon në të gjithë vendin dhe PS thellon epërsinë në shumë zona. Ai nuk ka dhënë deklaratë zyrtare, por përzgjedhja e fjalëve dhe momenti i postimit kanë dhënë një mesazh politik të qartë.
Procesi i numërimit pritet të përshpejtohet gjatë paradites, ndërsa reagime të tjera nga drejtuesit politikë priten në vazhdim. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd