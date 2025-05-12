Numërohen më shumë se 1/5 e votave, ja si paraqitet rezultati për të gjitha partitë

Numërohet mbi 1/5 e votave në rang kombëtar – PS ruan epërsinë, PD-ASHM ngushton diferencën
Tiranë, 12 maj 2025 – Deri në orën 06:20 të mëngjesit janë numëruar 1,139 qendra votimi nga 5,225 në total, duke përfaqësuar më shumë se 20% të qendrave në rang kombëtar.
Të dhënat më të fundit të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tregojnë një garë gjithnjë e më të konsoliduar mes dy forcave kryesore, me Partinë Socialiste që mban kryesimin dhe koalicionin PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore që vijon rritjen e qëndrueshme.
Rezultatet paraprake në nivel kombëtar (1,139 QV):
Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) – 149,681 vota (53.19%)
Koalicioni PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) – 95,767 vota (34.03%)
Partia Socialdemokrate (PSD) – 10,710 vota (3.81%)
Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 9,757 vota (3.47%)
Partia Mundësia (MUNDËSIA) – 7,234 vota (2.57%)
Lëvizja Bashkë (BASHKË) – 3,399 vota (1.21%)
Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 2,790 vota (0.99%)
Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 977 vota (0.35%)
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 517 vota (0.18%)
Lëvizja Atdheu (LA) – 350 vota (0.12%)
Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 204 vota (0.07%)
Nga të dhënat zyrtare që analizon noa.al del se Partia Socialiste ruan një avantazh prej rreth 19 pikësh ndaj opozitës së bashkuar, megjithëse PD-ASHM po rritet në mënyrë graduale në shumë zona të vendit.
Votat për partitë e treta (PSD, Nisma, Mundësia) po konsolidohen si faktorë dytësorë, ndërsa partitë e vogla vijojnë të qëndrojnë nën pragun e përfaqësimit parlamentar.
/noa.al
