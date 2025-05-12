Rezultatet në 1083 qendra votimi – PS mban avantazhin me mbi 53%, PD-ASHM e ndjek me 33.9%

Tiranë, 12 maj 2025 – Procesi i numërimit të votave në rang kombëtar po avancon me ritme më të shpejta. Deri në orën 06:10 të mëngjesit të së hënës, janë numëruar 1,083 qendra votimi nga gjithsej 5,225, dhe rezultati paraprak tregon një avantazh të qartë për Partinë Socialiste të Shqipërisë, e cila mban vendin e parë me 141,534 vota, ose 53.26% të totalit.
Ndërkohë, Koalicioni PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM) ka siguruar deri tani 90,144 vota, që përbën 33.92% të votave të numëruara.
Rezultatet e detajuara deri tani:
PS – Partia Socialiste e Shqipërisë: 141,534 vota (53.26%)
PD-ASHM – Koalicioni PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore: 90,144 vota (33.92%)
PSD – Partia Socialdemokrate: 10,078 vota (3.79%)
NISMA-SHB – Nisma Shqipëria Bëhet: 9,333 vota (3.51%)
Partia Mundësia: 6,808 vota (2.56%)
Lëvizja Bashkë: 3,261 vota (1.23%)
KEA – Koalicioni Euroatlantik: 2,618 vota (0.99%)
Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH): 931 vota (0.35%)
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH): 508 vota (0.19%)
Lëvizja Atdheu (LA): 330 vota (0.12%)
ADR – Aleanca për Demokraci të Re: 186 vota (0.07%)
Kështu, Partia Socialiste vazhdon të kryesojë me një avantazh të dukshëm prej mbi 19 pikësh ndaj PD-ASHM. Megjithëse opozita është rritur ndjeshëm krahasuar me kutitë e para të numëruara, ritmi aktual i votave mbetet në favor të mazhorancës.
Ndërkohë, partitë e tjera kanë nisur të profilizohen në kuotat e zakonshme, me PSD dhe Nisma-SHB që ruajnë një përqindje të qëndrueshme.
Procesi i numërimit pritet të vijojë gjatë gjithë paradites, me më shumë qendra që do të japin një pasqyrë më të qartë të zgjedhjeve të djeshme. /noa.al
