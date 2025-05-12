PD ngushton diferencën me PS – Rezultatet nga 49 qendra votimi më të gjithë Shqipërinë

Procesi i numërimit të votave vijon në të gjithë vendin dhe deri më tani janë numëruar 49 qendra votimi nga gjithsej 5,225.
Të dhënat e fundit të publikuara nga KQZ tregojnë se Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) vijon të mbajë një avantazh ndaj Koalicionit PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM), por diferenca është ngushtuar ndjeshëm krahasuar me kutitë e para.
Rezultatet e plota nga 49 QV:
Partia Socialiste (PS) – 5,295 vota (56.75%)
Koalicioni PD-ASHM – 3,134 vota (33.59%)
Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 294 vota (3.15%)
Partia Socialdemokrate (PSD) – 245 vota (2.63%)
Partia Mundësia – 150 vota (1.61%)
Lëvizja Bashkë – 93 vota (1.00%)
Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 64 vota (0.69%)
Lëvizja Atdheu (LA) – 19 vota (0.20%)
Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 16 vota (0.17%)
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 13 vota (0.14%)
Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 7 vota (0.08%)
Nga të dhënat rezulton se Partia Socialiste vazhdon të kryesojë bindshëm me mbi 56% të votave, por opozita ka rritur ndjeshëm ritmin, duke kaluar në mbi 33%.
Diferenca prej më shumë se 23 pikësh për momentin tregon një dominim të PS-së në kutitë e para, por gara mbetet e hapur pasi janë numëruar vetëm rreth 1% e të gjitha qendrave të votimit në vend.
Procesi i numërimit vijon dhe pritet të intensifikohet gjatë orëve të para të mëngjesit. /noa.al
