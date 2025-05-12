Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rezultatet e para në Shqipëri, PS në avantazh të thellë me PD-ASHM: 60% me 32%
Transmetuar më 12-05-2025, 00:42

Tiranë, 12 maj 2025 /noa.al – Janë publikuar rezultatet e para nga numërimi i 26 qendrave të para të votimit nga gjithsej 5,225 në rang vendi, sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Deri në këto momente, Partia Socialiste e Shqipërisë kryeson bindshëm ndaj koalicionit opozitar PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM).

Rezultatet paraprake janë si më poshtë:

Partia Socialiste (PS) – 2,999 vota

Koalicioni PD – ASHM – 1,603 vota

Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 181 vota

Partia Socialdemokrate (PSD) – 89 vota

Partia Mundësia – 49 vota

Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 22 vota

Lëvizja Bashkë – 16 vota

Lëvizja Atdheu – 11 vota

Partia Aleanca për Demokraci të Re (ADR) – 3 vota

Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 7 vota

Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 5 vota

Përqindjet e dy forcave kryesore sipas trendit aktual:

PS – ~60%

PD-ASHM – ~32%

Me një epërsi të theksuar prej gati dyfish ndaj opozitës, PS duket se po siguron mandatin e katërt që nga viti 2013.

Megjithatë, me mijëra kuti ende për t’u numëruar, është ende herët për të nxjerrë përfundime për rezultatin final.

Procesi i numërimit po vijon në të gjithë vendin dhe përditësimet zyrtare pritet të pasojnë gjatë orëve të natës dhe më vonë gjatë gjithë të hënës. /noa.al

