Pesë kutitë e para në Gjirokastër, PS në avantazh të thellë
Transmetuar më 12-05-2025, 00:19

Rezultatet paraprake në 5 nga 198 kutitë e votimit – PS në avantazh të qartë me mbi 66% të votave

Procesi i numërimit të votave ka nxjerrë një rezultat të qartë paraprak në Gjirokastër ku është hapur numërimi.

Sipas të dhënave të siguruara deri tani, në 5 nga 198 qendra votimi, Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) kryeson bindshëm me 66.83% të votave, duke lënë pas me diferencë të madhe koalicionin opozitar PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM), që ka marrë 23.40% të votave.

Rezultatet sipas subjekteve politike janë si më poshtë:

Partia Socialiste (PS) – 554 vota (66.83%)

Koalicioni PD-ASHM – 194 vota (23.40%)

Nisma Shqipëria Bëhet (NISMA-SHB) – 27 vota (3.26%)

Partia Koalicioni Euroatlantik (KEA) – 17 vota (2.05%)

Partia Mundësia – 12 vota (1.45%)

Lëvizja Bashkë – 7 vota (0.84%)

Partia Socialdemokrate (PSD) – 7 vota (0.84%)

Koalicioni Djathtas për Zhvillim (DZH) – 4 vota (0.48%)

Lëvizja Atdheu – 3 vota (0.36%)

Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare (AKSH) – 2 vota (0.24%)

Partia Aleanca Demokracia e Re (ADR) – 2 vota (0.24%)

Rezultati tregon një dominim të qartë të Partisë Socialiste në këtë zonë, ndërkohë që numërimi pritet të vijojë në pjesën tjetër të qendrave për të ndërtuar panoramën e plotë zgjedhore. /noa.al

