Kutitë e para në Kukës, PS dhe PD sfidojnë njëra-tjetrën
Transmetuar më 12-05-2025, 00:03

Ka nisur procesi i numërimit edhe në qarkun e Kukësit dhe nga kutia e parë e hapur, Partia Socialiste dhe kreu i saj, Edi Rama, dalin në avantazh të qartë ndaj opozitës.

Rezultatet nga kutia e parë në Kukës janë si më poshtë:

Partia Socialiste (PS): 76 vota

Partia Demokratike – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM): 48 vota

Partia Socialdemokrate (PSD): 43 vota

Lëvizja Bashkë: 1 votë

PS ka një epërsi prej 28 votash në kutinë e parë kundrejt PD-ASHM,

Ndërkohë në kutinë e dytë të votimit në Has, Partia Demokratike (Aleanca për Shqipërinë Madhështore) ka marrë 112 vota, Partia Socialiste 64 vota dhe Partia Socialdemokrate 37 vota.

Aktualisht vijon numërimi i votave të kutive të tjera për të kuptuar trendin e votës në këtë qark verior, i cili historikisht ka qenë një bastion i rëndësishëm për të dyja kampet politike. /noa.al

