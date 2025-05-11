Kutitë e para në Korçë, dominon PS

Korçë – Nis numërimi i votave, PS kryeson me diferencë ndaj PD-ASHM në kutitë e para të Devollit
Ka nisur numërimi i votave në qarkun e Korçës, ku nga kutitë e para të hapura në bashkinë Devoll, Partia Socialiste ka dalë në avantazh ndaj koalicionit PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore.
Deri tani janë numëruar katër kuti nga gjithsej 422 në këtë qark.
Rezultatet paraprake nga 4 kutitë e para janë si më poshtë:
Vromisht: PS – 169 vota | PD – 92 vota
Vranisht: PS – 124 vota | PD – 97 vota
Progër: PS – 160 vota | PD – 135 vota
Pilur: PS – 130 vota | PD – 134 vota
Totali i deritanishëm në këto 4 kuti në Devoll:
Partia Socialiste (PS): 583 vota
PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM): 458 vota
PS ruan një avantazh të ndjeshëm prej 125 votash, ndërsa procesi i numërimit vijon.
Me 418 kuti ende për t’u numëruar në gjithë qarkun, këto janë vetëm sinjalet e para të një gare që pritet të intensifikohet orët në vijim. /noa.al
