Kutitë e para në Korçë, dominon PS
Transmetuar më 11-05-2025, 23:45

Korçë – Nis numërimi i votave, PS kryeson me diferencë ndaj PD-ASHM në kutitë e para të Devollit

Ka nisur numërimi i votave në qarkun e Korçës, ku nga kutitë e para të hapura në bashkinë Devoll, Partia Socialiste ka dalë në avantazh ndaj koalicionit PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore.

Deri tani janë numëruar katër kuti nga gjithsej 422 në këtë qark.

Rezultatet paraprake nga 4 kutitë e para janë si më poshtë:

Vromisht: PS – 169 vota | PD – 92 vota

Vranisht: PS – 124 vota | PD – 97 vota

Progër: PS – 160 vota | PD – 135 vota

Pilur: PS – 130 vota | PD – 134 vota

Totali i deritanishëm në këto 4 kuti në Devoll:

Partia Socialiste (PS): 583 vota

PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM): 458 vota

PS ruan një avantazh të ndjeshëm prej 125 votash, ndërsa procesi i numërimit vijon.

Me 418 kuti ende për t’u numëruar në gjithë qarkun, këto janë vetëm sinjalet e para të një gare që pritet të intensifikohet orët në vijim. /noa.al

