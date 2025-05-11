Numërohen 4 kutitë e para në Devoll – PS në avantazh ndaj PD-ASHM

Ka përfunduar numërimi i votave të katër kutive të para në bashkinë e Devollit, pjesë e qarkut të Korçës, raporton noa.al.
Rezultatet e para tregojnë një epërsi të lehtë për Partinë Socialiste ndaj koalicionit opozitar PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore.
Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ:
Partia Socialiste (PS): 583 vota
PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM): 453 vota
Rezultatet janë ende paraprake dhe numërimi i kutive të tjera në këtë bashki do të japë një panoramë më të qartë për balancën e forcave.
Megjithatë, këto shifra konfirmojnë një garë relativisht sfiduese mes dy partive kryesore. /noa.al
