Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Numërohen 4 kutitë e para në Devoll – PS në avantazh ndaj PD-ASHM
Transmetuar më 11-05-2025, 23:29

Ka përfunduar numërimi i votave të katër kutive të para në bashkinë e Devollit, pjesë e qarkut të Korçës, raporton noa.al.

Rezultatet e para tregojnë një epërsi të lehtë për Partinë Socialiste ndaj koalicionit opozitar PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore.

Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ:

Partia Socialiste (PS): 583 vota

PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore (PD-ASHM): 453 vota

Rezultatet janë ende paraprake dhe numërimi i kutive të tjera në këtë bashki do të japë një panoramë më të qartë për balancën e forcave.

Megjithatë, këto shifra konfirmojnë një garë relativisht sfiduese mes dy partive kryesore. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...