PS kryeson në Pustec – Numërohen tre nga tetë kutitë, trendi favorizon socialistët

Në bashkinë më të vogël të vendit, Pustec, ka nisur numërimi i votave dhe janë përfunduar tre nga gjithsej tetë kuti votimi.
Deri më tani, Partia Socialiste ka siguruar një epërsi të dukshme ndaj koalicionit PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore.
Sipas rezultateve paraprake:
Partia Socialiste: 419 vota
PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore: 208 vota
Me pesë kuti ende për t’u numëruar, trendi i deritanishëm tregon qartë një prirje në favor të PS-së, që pritet të dalë fituese në këtë bashki me shumicë minoritare.
Ndërkohë, në zonat e tjera zgjedhore po përfundon procesi i dorëzimit të kutive në KZAZ-të përkatëse dhe numërimi pritet të nisë para mesnatës.
Pusteci, si bashkia me numrin më të vogël të zgjedhësve, mund të jetë edhe e para që do të shpallë rezultatin final brenda orëve në vijim. /noa.al
